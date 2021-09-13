Во Львове могут ввести жесткий карантин: Власти назвали условия

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Сейчас в медицинских учреждениях города находится по 200 больных с коронавирусом

Во Львове наблюдается рост заболеваемости на коронавирус, в результате чего власти могут ввести жесткий карантин. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Сейчас мы находимся в "зеленой" зоне, но если вы посмотрите на динамику, то будете удивлены. Месяц назад в больнице скорой медицинской помощи было 30 больных с коронавирусом, а сегодня в этом медицинском учреждении - около 200 таких пациентов. Если такая динамика будет сохраняться в течение следующего месяца, то нас ждет жесткий карантин", - прокомментировал он.

Мэр отметил, что в течение лета сохранялась спокойная ситуация с COVID, поэтому "люди расслабились, перестали носить маски и сохранять дистанцию".

Известно, что за минувшие сутки во Львове обнаружили 41 новый случай коронавируса.

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Как сообщалось ранее, в Сумской области 505 учебных заведений должны закрыться и уйти на дистанционное обучение, в случае перехода области в желтую зону карантина. Примерно 80% персонала остается не вакцинированным.