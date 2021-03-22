Во Львове крышка люка влетела в лобовое стекло авто и убила ребенка

Плохо закрепленная железная крышка люка вылетела из-под колес машины спасателей

Во Львове произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб 10-летний ребенок. Об этом сообщает "Варта 1".

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 21 марта, около 21:00 на улице Зеленой. Плохо закрепленная железная крышка люка вылетела из-под колес машины спасателей и пробила лобовое стекло в автомобиле, который двигался позади.

"От трения колесом, крышка люка вылетела из своего посадочного места в направлении встречной полосы движения автомобилей и попала в транспортное средство "Acura", которое во время этого двигалось на проезжей части. Она пробила лобовое стекло автомобиля и попала в ребенка, который сидел на переднем сиденье. От удара, ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее во Львовской области недалеко от села Бережаны произошло ДТП, в результате которого погибли двое людей. На месте происшествия погиб водитель одного из авто и двухлетняя девочка.