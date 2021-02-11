Во Львове из-за непогоды школы перешли на дистанционное обучение

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Городские власти призывают сделать 12 февраля выходным для организаций и предприятий

Учитывая ухудшение погодных условий школы Львова перевели на дистанционное обучение, городские власти рекомендуют объявить пятницу, 12 февраля, выходным для учреждений, организаций и предприятий. Об этом сообщает Zaxid.net.

"Есть предложение — объявить завтра выходным днем в Львове для учреждений, организаций и предприятий, с отработкой в другой день, кроме органов государственной власти и местного самоуправления, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мы можем только рекомендовать", - заявил городской голова Львова Андрей Садовый во время заседания штаба по борьбе с последствиями непогоды.

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Следует заметить, что завтра в школах и детских садах будут работать только дежурные группы для тех детей, родители которых не могут остаться дома, однако образовательный процесс в учебных заведениях не будет.

"Школы и садики будут открыты для детей, чьи родители не имеют, где их оставить, но без организации учебного процесса. Просьба ко всем — в это время присоединиться к уборке города и помогать дворникам. Бросаем все силы на уборку, привлекая максимальное количество техники, которую только можно привлечь", – добавил Садовый.

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Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый вышел на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам расчищать дороги от снега.