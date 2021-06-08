Во Львове из окна общежития выпала 17-летняя студентка

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От полученных травм девушка скончалась на месте

Во Львове 17-летняя студентка выпала из окна на седьмом этаже общежития колледжа НУ "Львовская политехника". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром в общежитии на улице Лисинецкой. Погибшей оказалась жительница Яворивского района, которая проживала в этом общежитии.

По информации ZAXID.NET в пресс-службе НУ "Львовская политехника" уточнили, что студентка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа на специальности правоведение.

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"Она была одна в комнате, заперлась изнутри. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства гибели", – рассказала пресс-секретарь университета Наталья Павлишин.

Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса с примечанием "самоубийство".

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Напомним, недавно в Ивано-Франковске 13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного жилого дома.





