Во Львове из окна общежития выпала 17-летняя студентка
От полученных травм девушка скончалась на месте
Во Львове 17-летняя студентка выпала из окна на седьмом этаже общежития колледжа НУ "Львовская политехника". Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
Согласно сообщению, инцидент произошел сегодня утром в общежитии на улице Лисинецкой. Погибшей оказалась жительница Яворивского района, которая проживала в этом общежитии.
По информации ZAXID.NET в пресс-службе НУ "Львовская политехника" уточнили, что студентка училась на втором курсе Технико-экономического колледжа на специальности правоведение.
"Она была одна в комнате, заперлась изнутри. На месте работают следователи, которые выясняют обстоятельства гибели", – рассказала пресс-секретарь университета Наталья Павлишин.
Сейчас правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса с примечанием "самоубийство".
Напомним, недавно в Ивано-Франковске 13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа многоквартирного жилого дома.