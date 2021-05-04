Во Львове горела гостиница, эвакуировали 12 человек

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Жертв и пострадавших нет

Во Львове спасатели во время ликвидации пожара в здании гостиницы эвакуировали 12 человек. Об этом в Facebook сообщила прессслужба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"4 мая в 08:44 в г. Львів по вул. Коперника в четырехэтажном здании отеля произошло возгорание перекрытия между третьим и четвертым этажами на площади около 40 м. кв... В ходе тушения эвакуировано 12 человек. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 09:49 пожар в здании львовского отеля был локализован, в 10:10 - ликвидирован на площади 40 м. кв. К тушению привлекались 20 человек и 5 ед. техники ГСЧС.

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