Власти Львова призвали работать дистанционно в четверг из-за снегопадов

Детей также советуют не отправят в школу, хотя они будут работать

Власти Львова призвали жителей города завтра, 11 февраля, работать из дома в связи со снегопадами, которые не утихают. В то же время, школы будут работать. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в Facebook .

По его словам, по прогнозам погоды во Львове в ближайшие несколько дней выпадет месячная норма снега, усилятся ветер и мороз. Уже сейчас вся снегоочистительная техника работает в усиленном режиме.

"Прошу всех, кто имеет такую возможность, завтра остаться работать удаленно и не выходить за пределы дома. Каждая школа сегодня совместно с родителями выбрала формат обучения до конца недели. Но несмотря ни на что, они точно будут открытыми, и дети могут приходить, если есть такая необходимость", – отметил Садовый.

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Напомним, 8 февраля городской глава Львова Андрей Садовый, из-за резкого ухудшения погодных условий, призвал всех неравнодушных горожан помочь коммунальщикам и присоединиться к общегородской уборке улиц от снега.