Видео дня: Во Львовской области коммунальщик устроил уборку снега на санях
Жители города Броды предлагают выписать коммунальщику премию за креатив
Во Львовской области работник коммунальной службы запряг коня в сани и таким образом чистил дорожки от снега. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.
Как отмечается, мужчина катался по городу Броды. Он прикрепил к саням доску, которая загребала снег.
За креативный подход к своей работе, жители города предлагают выписать коммунальщику премию.
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Напомним, 8 февраля городской глава Львова Андрей Садовый, из-за резкого ухудшения погодных условий, призвал всех неравнодушных горожан помочь коммунальщикам и присоединиться к общегородской уборке улиц от снега.