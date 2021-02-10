Видео дня: Во Львовской области коммунальщик устроил уборку снега на санях

Фото из открытых источников

Жители города Броды предлагают выписать коммунальщику премию за креатив

Во Львовской области работник коммунальной службы запряг коня в сани и таким образом чистил дорожки от снега. Соответствующее видео опубликовали в YouTube.

Как отмечается, мужчина катался по городу Броды. Он прикрепил к саням доску, которая загребала снег.

За креативный подход к своей работе, жители города предлагают выписать коммунальщику премию.

Напомним, 8 февраля городской глава Львова Андрей Садовый, из-за резкого ухудшения погодных условий, призвал всех неравнодушных горожан помочь коммунальщикам и присоединиться к общегородской уборке улиц от снега.