Весь центр Львова остался без воды из-за аварии на трубопроводе

Фото из открытых источников

Из-за инцидента было изменено движение трамваев

Утром в среду, 10 февраля, произошел прорыв трубопровода на ул. Франко, 21, в результате чего вся центральная часть города осталась без водоснабжения. Об этом сообщает Zaxid.net.

Согласно сообщению, на место аварии уже выехали бригады "Львовводоканала". Также этот участок на время работ будет перекрыт для движения транспорта. В частности будут изменены трамвайные маршруты № 3, 8, 9.

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Как отметили во Львовском городском совете, прорыв произошел на трубопроводе диаметром 600 мм. Работы продлятся ориентировочно с 10:00 до 20:00.

"Однако все будет зависеть от сложности работ. Лишь когда раскопаем место утечки, можно будет четче сказать о сроках работ. Надеемся, что все удастся завершить быстрее", – рассказали в ЛГКП "Львовводоканал".

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Напомним, ранее городской голова Львова Андрей Садовый вышел на улицы города, чтобы помочь коммунальщикам расчищать дороги от снега.