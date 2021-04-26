В школах Львова полностью возобновят обучение с 5 мая

Это также касается внешкольных кружков

Львов Фото из открытых источников

Со среды, 5 мая, для учеников средних и старших классов будет возобновлено очное обучение в школах Львова. Об этом сообщил в Facebook мэр Львова Андрей Садовый.

"Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям адаптировала свои решения в соответствии с желтой зоной. Но я умоляю не забывать о здравом смысле. В больницах действительно есть свободные койки. Их будет еще больше, потому что это политика города – увеличивать фонд койко-мест. Но, вместе с тем, наши реанимации переполнены", - написал Садовый.

Он также отметил, что с 26 апреля возобновляют работу торговые центры и все магазины, заведения общественного питания и учреждения культуры (театры, кинотеатры, музеи, галереи).

Карантинные ограничения во Львове Facebook-страница Андрея Садового

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Напомним, с понедельника, 26 апреля, Львов и область вышли из красной зоны карантинных ограничений.