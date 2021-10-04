В центре Львова разгорелся пожар: Движение транспорта перекрыто
Огонь охватил подвал одного из домов на улице Коперника
В центре Львова произошел пожар, в результате чего перекрыли движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба областной патрульной полиции в Twitter.
Как отмечается, возгорание произошло в подвале одного из домов на улице Коперника.
"Из-за пожара в одном из подвалов на улице Коперника, проезд на перекрестке улиц Коперника-Ференса Листа закрыт с улицы Банковой заезд в центральную часть города тоже временно закрыт", - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее в Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Его ликвидировали 9 единиц техники. Также был задействован и водоканал города и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.
Кроме этого, масштабный пожар уничтожил или повредила более 200 зданий на острове Гуанаха в Гондурасе и заставила сотни жителей бежать, опустошив туристический курорт.
В результате инцидента было уничтожено 90 домов и повреждено еще 120, ранения получили четыре человека.
А на юге Рима пожар охватил мост индустрии, возведен в XIX веке. Из-за огня несколько частей конструкции упали в Тибр.
В результате происшествия многие дома в Остиенсе остались без электричества, воды и газа.