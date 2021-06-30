В центре Львова образовалась огромная пропасть: Движение транспорта ограничили

Серьезный провал и залом случился на коллекторе большого диаметра – 1,5 на 1 метр

Фото из открытых источников

В центре Львова случилось разрушение 200-летнего канализационного коллектора. В результате на улице Винниченко образовалась 10-метровая пропасть. Об этом сообщает "Львовводоканал".

Улицу Винниченко перекрыли на участке от улицы Лысенко до Кривоноса. Сейчас там проводят ремонтные работы.

По словам заместителя городского главы по вопросам ЖКХ Ирины Маруняк, серьезный провал и по залу случился на коллекторе большого диаметра - 1,5 на 1 метр.

"Фактически, он сложился и не работает, поэтому есть угроза, что вода может не сходить с улицы Кривоноса и может быть подтопление на улице Винниченко", – отметила чиновница.

Маруняк рассказала, что ориентировочно 4 метра асфальта не имели основания, поскольку почву под ними вымыло. Поэтому возникла опасность, ведь по улице ездит транспорт. Кроме этого, было важно, чтобы во время ливня не прогрессировало вымывание почвы, которое сейчас там есть.

"Поэтому сейчас компания "Онур" снимает верхний слой асфальта. Далее они расчистят тот коллектор, который сломался, чтобы можно было максимально выпустить воду, чтобы стекала. А уже тогда подрядчик будет определять алгоритм действий", - добавила чиновница.

После этого работу коллектора будут восстанавливать и строить определенную его часть. По словам Маруняк, этот коллектор на самом деле имел большой возраст.

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