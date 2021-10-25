Уже сегодня Львов может перейти в красную зону карантина, – Садовой

Карантин во Львове Львовский городской совет

Сейчас областная клиническая больница загружена уже на 110%

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что город может попасть в красную карантинную зону уже сегодня. Об этом сообщила пресс-служба областного городского совета.

Как отмечается, решение об усилении карантина примет Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС.

Известно, что за ночь в городские больницы поступили 56 новых больных и только шесть пациентов были выписаны. Кроме того, 19 человек скончались.

"Я думаю, что мы будем в красной зоне, и будут действовать те ограничения, которые мы уже предварительно устанавливали с 1 ноября. Вероятно, они просто начнут действовать поскорее. Мы ожидаем сегодня решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, которая должна принять соответствующее решение", – подчеркнул Садовой.

По его словам, областная клиническая больница уже загружена на 110%, а по городским больницам на сегодня загруженность ориентировочно составляет 53%.

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Напомним, что по состоянию на 25 октября к красной зоне эпидемической опасности принадлежат шесть регионов, в желтой зоне эпидопасности находятся четыре области, остальные – оранжевая зона.

В частности к красной зоне карантина относятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская области.