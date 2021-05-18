Убийца лидера львовской рок-группы "Лесик Band" проведет за решеткой 10 лет

Александр "Лесик" Дацюк Фото из открытых источников

Мужчина сам попросил суд лишить его свободы за совершенное преступление

Во Львове вынесли приговор 67-летнему бездомному, который в прошлом году на остановке общественного транспорта убил лидера известной местной группы "Лесик Band" Александра "Лесика" Дацюка, сообщает Zaxid.net.

Как отмечается, в судебном заседании 15 мая Анатолий Токарев признал свою вину и рассказал, что нанес ранение Дацюку, потому что тот его оскорблял. Мужчина попросил суд лишить его свободы за совершенное преступление.

Жена Александра Дацюка на суде рассказала, что узнала о смерти мужа из новостей. Она заявила, что у ее мужа не было врагов и он не был конфликтным человеком. Женщина не смогла объяснить суду, что именно делал ее муж на ул. Героев УПА в тот день.

Судя по данным посмертной экспертизы, в крови Александра Дацюка обнаружили 2,12 промилле.

Судья Франковского районного суда Светлана Мартьянова, которая рассматривала это дело, признала Анатолия Токарева виновным в умышленном убийстве и назначила ему 10 лет лишения свободы. Срок наказания зачтется Токареву с момента задержания – 7 апреля 2020 года.

Напомним, убийство Александра Дацюка произошло 7 апреля 2020 года около 21:00 на автобусной остановке на ул. Героев УПА. Бездомный мужчина дважды ударил его в грудь ножом, попав в область сердца. 56-летний музыкант получил сильные ранения, от которых скончался в больнице.

Полиция оперативно задержала злоумышленника недалеко от места преступления. Им оказался 67-летний бомж, уроженец Донецкой области Анатолий Токарев. Известно, что он уже ранее был дважды судим за незаконное хранение оружия и грабеж. В момент задержания он был нетрезв.