Три COVID-больницы во Львовской области переполнены на 100%

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В данные медучреждения ежедневно госпитализируется 10-15 пациентов

В Львовской области койки больниц, принимающих больных коронавирусом, заполнены на 100%. В регионе уже три переполненных медучреждения. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис в Facebook.

"Если говорить о тех больницах, которые заполнены на 100%, - это Львовская областная инфекционная больница, Каменко-Бугская и Стебницкая. Это те медучреждения, где больше всего пациентов. Но если мы говорим о 100% заполненности, это не значит, что эта больница уже не принимает больных", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что в данные медучреждения ежедневно госпитализируют примерно 10-15 пациентов, и столько же выписывается.

"У нас нет на территории области таких COVID-отделений, которые не принимают больных. Все пациенты, которым это нужно, госпитализируют", - отметил директор ЛОГА.

По его словам, по состоянию на сегодня, коечная COVID-сеть в области заполнена на 64,7%.

"Это - более 3 150 пациентов. 213 больных находится в реанимационных отделениях, из них около 70 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, по сравнению с прошлой волной процент летальности значительно выше", - добавил Чемерис.

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Как сообщалось ранее, Львов с 30 октября переходит в красную зону эпидемической опасности распространения коронавируса и соответственно усиливает карантинные ограничения.

В частности в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги.