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Трагический полумарафон во Львове: Названа причина смерти бегуна, еще одного спасли

Смерть участника полумарафона во Львове Facebook-страница Андрея Садового

Среди причин смерти парня – употребление энергетического напитка и обезвоживание

Одной из причин остановки сердца 23-летнего участника Львовского марафона Никиты Носадчука было обезвоживания. Об этом сообщил начальник управления спорта Львовского горсовета Антон Никулин в своем Facebook.

"Никита Носадчук жил во Львове. Он около двух лет работал в ІТ-компании SoftServe. Среди причин остановки сердца Никиты было злоупотребление энергетическими напитками. Парень не был профессиональным спортсменом, а скорее самоучкой-любителем.

Бегал с высоким пульсом (175 – 189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой", – отметил чиновник.

По словам патологоанатома, энергетик, который парень принимал перед забегом, глушил сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание.

По словам Никулина, бегун мчался к финишу на грани своих возможностей. Учитывая его результаты на соревнованиях в Черкассах, во Львове он бежал намного быстрее.

"15-километровую дистанцию марафона Никита пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр", – добавил чиновник.

Кроме того, по данным издания "Твой город", во время Львовского марафона, который состоялся 26-27 июня, стало плохо двоим участникам соревнований. Однако второго удалось спасти. Во время забега у одного из участников соревнования, 53-летнего мужчины, произошла остановка сердца.

Медики Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф смогли реанимировать пострадавшего. Его госпитализировали во Львовский областной кардиоцентр.

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Напомним, в воскресенье, 27 июня, умер 23-летний участник львовского марафона (21 км), ему стало плохо за 200 м до финиша. Из-за инцидента организаторы марафона объявили о приостановке соревнований, но позже их восстановили по измененному маршруту.

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