Трагический полумарафон во Львове: Названа причина смерти бегуна, еще одного спасли

"Никита Носадчук жил во Львове. Он около двух лет работал в ІТ-компании SoftServe. Среди причин остановки сердца Никиты было злоупотребление энергетическими напитками. Парень не был профессиональным спортсменом, а скорее самоучкой-любителем.

Бегал с высоким пульсом (175 – 189), а такие показатели, по словам медиков, уже являются критическими. Такой пульс врачи приравнивают к "красной" зоне и не рекомендуют заниматься легкой атлетикой", – отметил чиновник.

По словам патологоанатома, энергетик, который парень принимал перед забегом, глушил сигналы организма. Также одной из причин внезапной остановки сердца стало обезвоживание.

По словам Никулина, бегун мчался к финишу на грани своих возможностей. Учитывая его результаты на соревнованиях в Черкассах, во Львове он бежал намного быстрее.

"15-километровую дистанцию марафона Никита пробежал за очень быстрое время, установил личный рекорд и изо всех сил стремился его улучшить на дистанции 21 километр", – добавил чиновник.