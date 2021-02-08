Снегопады не утихнут: Во Львове призвали горожан помочь коммунальщикам с уборкой улиц

Львов завалило снегом - коммунальщики нуждаются в помощи Фото из открытых источников

Жителей и организации просят расчистить снег возле своих территорий и зданий

Городской голова Львова Андрей Садовый, из-за резкого ухудшения погодных условий, призвал всех неравнодушных горожан сегодня, 8 февраля, присоединиться к общегородской уборке улиц от снега. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прогноз погоды на эту неделю неутешительный. Так выглядит, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь.

Сегодня в 15:00 все работники городского совета выйдут на уборку. Просьба к жителям, ОСМД, управляющим компаниям и владельцам предприятий организоваться и расчистить снег возле ваших территорий и помещений. Такое количество снега не является привычным для нашей общины. Но объединившись, можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений", - написал мэр Львова.

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Напомним, ранее в ГСЧС сообщали, что в западных регионах Украины из-за непогоды может остановиться транспортное движение, а также есть высокий риск возникновения перебоев с электроснабжением.