Сначала убегал, а потом напал на полицейских: Во Львове задержали пьяного водителя иномарки

Фото из открытых источников

Мужчину ранее задерживали по подозрению в нарушениях уголовного характера

Во Львове правоохранители задержали нетрезвого водителя автомобиля Lexus, который нарушив ПДД, пытался убежать от правоохранителей, а затем напал на них и нанес телесные повреждения. Об этом сообщает в Facebook Патрульная полиция Львовской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел утром в пятницу, 5 февраля, когда автомобиль Lexus проехал по полосе общественного транспорта на проспекте Черновола. Экипаж патрульных решил остановить транспортное средство, однако водитель не выполнил требования об остановке и начал убегать.

Как отмечается, во время побега, водитель создавал неоднократно угрозы для всех участников дорожного движения, а совершая поворот на проспект Шевченко наехал на бордюр. Преследование длилось несколько минут, а прекратить правонарушение удалось на улице Ковжуна, когда водитель замедлил движение в потоке автомобилей.

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Сначала 29-летний львовянин отказывался выходить из автомобиля и выключать двигатель, а когда все же согласился выйти, то напал на полицейского. Во время попытки задержания мужчина начал сопротивляться, ему на помощь прибежала пассажирка.

Известно, что полицейские получили телесные повреждения, водителя-нарушителя и пассажирку доставили в участок полиции. У мужчины обнаружили признаки алкогольного опьянения, однако от проверки он отказался. Также, водитель не имел водительского удостоверения.

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Сейчас на нарушителя составили два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КУоАП и ст. 122-2 (Невыполнение водителем требований об остановке) КУоАП. Также на него вынесли объединенное постановление по ч. 3 ст. 122 (Движение по полосе для общественного транспорта) и по ч. 2 ст 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления таким транспортным средством) КУоАП.

Кроме этого, львовянину грозит ответственность по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) Уголовного кодекса. Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.

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Напомним, ранее в Яворовском районе Львовской области полицейские вместе с сотрудниками СБУ задержали 62-летнего мужчину, который переносил в мешке арсенал боеприпасов.