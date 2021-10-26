Школы Львова с понедельника переходят на дистанционное обучение

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Однако, детские сады и в дальнейшем будут работать в очном режиме

Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение ввести дистанционное обучение в школах Львова после завершения каникул. Об этом говорилось в Facebook городского главы города Андрея Садового.

Как отмечается, детские сады и в дальнейшем будут работать в очном режиме.

А после завершения осенних каникул 1 ноября, ученики начальных и старших классов перейдут на дистанционное обучение.

"Комиссия приняла решение, что с понедельника все школьники переходят на дистанционное обучение. Это начальная школа и старшие классы. Очно - только наши детсады", - говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее во Львове для удобства педагогов в 13 школах города работали временные пункты вакцинации. Учителей в частности вакцинировали доступными вакцинами: Pfizer, AstraZeneca и CoronaVac.

Кроме этого, во Львове директора одной из гимназий оштрафовали на более 30 тысяч гривен за работу образовательного учреждения без вакцинации 80% сотрудников.

Так, по факту соответствующего правонарушения суд наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере 34 тысячи гривен.