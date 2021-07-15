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Селевой поток перекрыл трассу Киев – Чоп во Львовской области

Фото из открытых источников

Наблюдается осложнение движения

Селевой поток сошел на участок трассы Киев – Чоп возле поселка Сколе Львовской области. Движение по дороге из-за камней и грязи затруднено. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу ДСНС Львовской области.

"Есть такой факт. На месте работают дорожные службы. Пострадавших нет", – сказал "РБК-Украина" Игорь Курус, главный специалист сектора по связям со СМИ Львовского управления ГСЧС.

По данным местных изданий, селевой поток сошел на трассу около 19:00. На дорогу вынесло камни и грязь. Движение на этом участке затруднено. На месте работают дорожные службы и спасатели.

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