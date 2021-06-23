Проломленный череп, сотрясение мозга и перелом ноги: Во Львове на ребенка упало дерево

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По факту правоохранители начали уголовное производство

Во Львове на семилетнего мальчика упало трухлявое дерево, в результате чего ребенок попал в больницу с переломом голени и черепа и сотрясением мозга. Об этом сообщает ТСН.

Согласно сообщению, ребенка отправили на каникулы к бабушке. Женщина утверждает, что дерево упало внезапно, ведь не было ни ветра, ни дождя.

"Возле меня упал ствол. Когда я повернулась к ребенку, он просто лежал. Он говорил, кровь текла из ушей и носа", - рассказала бабушка пострадавшего Платона Галина Кошуленко.

Пока не известно, кто ответственен за инцидент, ведь старое дерево росло на территории бывшей цитадели. Здесь много растений, но статуса парка это место нет. В райадминистрации заявляют, что за эту землю не отвечают. Чьё дерево, начали выяснять сразу после трагедии, но за четыре дня ответа так и появилось.

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"Много распределили этих территорий в частную собственность. Мы выясняем принадлежность. Эту территорию не обслуживает районная администрация. Если будет выяснено, что не обслуживают ее и частные структуры, то будем просить средства из резервного фонда чрезвычайных ситуаций, чтобы упорядочить эту территорию", - рассказал руководитель Галицкой райадминистрации Андрей Зозуля.

Сейчас полиция уже открыла уголовное производство по статье служебная халатность. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

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Напомним, недавно в Бориспольском районе Киевской области 10-летняя девочка и 4-летний мальчик упали в яму уличного туалета, в результате чего старший ребенок погиб, а меньший потерял сознание.