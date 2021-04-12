Будут отмечать не в привычном формате: Во Львове озвучили планы относительно Пасхи

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Пасха и День города пройдет без массовых мероприятий из-за красной зоны карантина

Во Львове городской штаб по противодействию коронавирусу обсудил, в каком формате львовяне будут праздновать Пасху, основываясь на эпидемических показателях. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно сообщению, городской штаб запланировал проведение заседания комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Мы запланировали проведение комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, где будут рассмотрены протоколы относительно тех заведений, которые грубо нарушали карантин на выходных. Это абсурд, когда большинство заведений выполняют требования локдауна, а некоторые их существенно нарушает", – отметил первый заместитель городского главы Львова Андрей Москаленко.

Также он добавил, что на заседании обсудили и карантинные ограничения и формат празднования Пасхи и Дня города.

"Понятно, что это не будет привычный формат, без массовых мероприятий, но в течение недели мы детализируем, каким образом это все будет происходить. В любом случае, будут соблюдены все карантинных ограничений, ведь Львов продолжает находиться в красной зоне", – отметил заместитель мэра города.

По его словам, на заседании также обсудили план вакцинации на эту неделю. С 12 апреля мобильные бригады будут делать прививки от коронавируса педагогам, водителям и всем тем, кто ежедневно контактирует с большим количеством людей.

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Напомним, по состоянию на утро 12 апреля в Украине лабораторно подтверждены 1 861 105 случаев коронавируса. В частности за последние сутки обнаружили 7856 новых заражений, 590 из которых, во Львовской области.

К слову, согласно решению государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 25 марта Львовская область перешла в красную зону карантина. С того дня, в регионе начали действовать ограничения, предусмотренные для самого высокого уровня эпидемиологии.