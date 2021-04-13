Показатели не позволяют: Во Львове не будут ослаблять карантин

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К этому вопросу вернутся в четверг, 15 апреля

Городской штаб по противодействию коронавирус решил, что во Львове не будут ослаблять карантинные ограничения из-за слишком высоких показателей заболеваемости COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"Отмечу, что мы рассматривали вопрос возможного ослабления карантина, однако по состоянию на сегодня показатели заболеваемости этого не позволяют, поэтому мы к этому вопросу вернемся в четверг", - рассказал первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко.

Как отмечается, во время заседания штаба также обсудили ряд вопросов по проведению вакцинации, в частности: проведение массовой вакцинации в каждом районе города, ход вакцинации этой неделе на больших коммунальных предприятиях, а также вакцинации работников сферы услуг.

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"Мы согласовали категории, которым будут проводить прививки следующими. В частности, речь идет о тех людях, которые коммуницируют с большим количеством жителей: работники рынков, супермаркетов, крупных предприятий, заведений питания, банков, почт. Кроме того мы рассмотрели этапы вакцинации новой вакциной CoronaVac, которую должны вскоре привезти во Львов. Поэтому согласно рекомендациям Виктора Ляшко, формируем списки лиц и разрабатываем логистику вакцинирования спортсменов, маломобильных групп населения", - уточнил Москаленко.

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Напомним, накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что, хотя город все еще находится в красной зоне, власть очень хочет ослабить карантин для обучения учениуов начальной школы и работы рынков.