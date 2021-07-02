Подготовка к "Дельте": Во Львове усилили карантин в общественных заведениях
Сегодня состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям
Власти Львова решили начать подготовку к распространению штамма коронавируса "Дельта", в частности в городе усилили карантинные ограничения в учреждениях культуры и общественного питания. Об этом сообщил в Facebook мэр Андрей Садовый.
"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта", - рассказал городской голова.
Также Садовый отметил, что хотя сейчас наблюдается позитивная статистика, но "придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня".
Как отмечается, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено:
- усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры, и других;
- обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом;
- подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования наших заведений;
- увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.
Напомним, с пятницы, 2 июля, в Украине начали действовать карантинные ограничения для противодействия штамму коронавируса "Дельта".