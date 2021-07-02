Подготовка к "Дельте": Во Львове усилили карантин в общественных заведениях

Львов Фото из открытых источников

Сегодня состоялось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям

Власти Львова решили начать подготовку к распространению штамма коронавируса "Дельта", в частности в городе усилили карантинные ограничения в учреждениях культуры и общественного питания. Об этом сообщил в Facebook мэр Андрей Садовый.

"Мы все слишком расслабились. Теплое лето, конечно, хороший повод для отдыха и перезагрузки, но нужно не забывать, что СOVID-19 нас не оставил. В Украине уже зафиксированы случаи нового штамма "Дельта", - рассказал городской голова.

Также Садовый отметил, что хотя сейчас наблюдается позитивная статистика, но "придет осень и придется пожинать плоды. Поэтому давайте подумаем о последствиях уже сегодня".

Как отмечается, состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, на котором было решено:

усилить (в разумных пределах) соблюдение карантинных мероприятий в заведениях питания, культуры, и других;

обустроить и зарезервировать дополнительные койки с кислородом;

подготовить вместе с Минздравом все необходимые документы для контрактования наших заведений;

увеличить количество вакцинаций до 5 тысяч в день.

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Напомним, с пятницы, 2 июля, в Украине начали действовать карантинные ограничения для противодействия штамму коронавируса "Дельта".