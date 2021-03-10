НАПК составило на мэра Львова Садового 14 админпротоколов

Мэр Львова Андрей Садовый Фото с открытых источников

На главу города составили протоколы по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов относительно Львовского городского главы Андрея Садового. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в целом НАПК за последние две недели составило и направило в суд 84 административных протокола.

В частности, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в НАПК составили и направили в суд протоколы в отношении:

Бориса Акименко, бывшего и. о. главы ГНС в Черновицкой области (26 админпротоколов);

Андрея Садового, мэра города Львова (14 админпротоколов);

Юрия Савьяка, старшего следователя следственного отдела Черкасского отдела полиции ГУНП в Черкасской области (8 админпротоколов);

Валерия Лисницкого, бывшего и. о. начальника Главного управления ГНС в Тернопольской области (26 админпротоколов).

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Напомним, ранее глава Львова Андрей Садовый заявил, что введение локдауна в городе из-за осложнения эпидемиологической ситуации вполне возможно.

"Волна вируса постепенно заполняет Львовскую область, поэтому мы на пороге очень непростых решений, но верю, что мы со всем справимся", - отметил он.