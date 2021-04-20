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На Львовщине за ночь образовалась огромная 30-метровая пропасть

Пропасть возникла недалеко от жилого дома, поэтому его жильцам пришлось отселиться

zaxid.net

В ночь на 20 апреля в центральной части села Пески на Львовщине образовался карстовый провал грунта диаметром около 30 метров и глубиной 10 метров. Об этом сообщает  ZAXID.NET.

Как сообщается, произошел провал грунта диаметром около 30 метров, возле дороги районного значения и за 25 метров от жилого дома. Мужчину, который проживал в доме поблизости, эвакуировали. Сейчас подходы к пропасти огородили лентой. 

"Поставили контрольные метки вблизи пропасти, чтобы увидеть, будет ли осыпаться дальше или нет. Также метки поставили на доме. Сейчас специалисты сказали наблюдать. К нему невозможно приблизиться, потому что есть опасность для людей. Территорию огородили. Заседать комиссия ТЭБ и ЧС, которая будет принимать решение о ликвидации чрезвычайной ситуации", – рассказал председатель Щирецкой ОТГ Олег Василишин.

Как сообщается, это уже третий случай, когда в селе образуются провалы. Примерно в этом же месте возникал провал в 1973 году. Другое пропасть в селе было в 2010 году – тогда был нанесен ущерб домам.

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Ранее сообщалось, что на Львовщине вблизи Трускавца в 500 метрах от зданий образовалось новая карстовая пропасть.

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