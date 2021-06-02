Во Львовской области во время экскурсии упал в водопад и погиб ребенок

Гибель мальчика во время экскурсии ГСЧС во Львовской области

Погибший был учеником одной из школ Львова

В Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии ученик 6 класса упал в водопад и получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона.

Согласно сообщению, трагедия произошла сегодня в с. Каменка Стрыйского района. Спасатели, приехавшие на место происшествия, установили, что ребенок 2009 года рождения, находясь у водопада, упал и оказался под водой.

Новости по теме: В Тернопольской области двухлетний ребенок отравился, выпив бензина

Как отмечается, спасатели с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепилась ребенок, высвободили и с помощью спасательных веревок вытащили парня на берег, где передали медикам, которые констатировали смерть мальчика.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму несовместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным", - написал в своем Telegram-канале мэр Львова Андрей Садовый.

Новости по теме: Во Львове погиб двухлетний ребенок, выпавший из окна

Напомним, ранее в Херсонской области на автодороге "Олешки - Голая Пристань - Скадовск" случилась ДТП с участием пяти автомобилей в результате чего пострадали восемь человек, шесть из которых дети.