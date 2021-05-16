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Во Львовской области во время движения загорелся пассажирский рейсовый автобус

В результате пожара никто не пострадал

В Стрыйском районе Львовской области вспыхнул огонь в рейсовом автобусе, где находились более 20 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС во Львовской области

Согласно сообщению, инцидент случился утром в воскресенье, 16 мая, вблизи с. Розвадов Стрыйского района. На момент возгорания в рейсовом автобусе "Mersedes IRIZAR" находились 20 пассажиров и двое водителей. 

Как отмечается, спасатели, которые выехали на место происшествия, локализовали пожар в 05:25, а полностью ликвидировали его в 05:36.

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Известно, что огонь уничтожил моторный отсек, 27 кресел, обшивки салона на площади 18 кв. м., а также повредил обшивки салона на площади 18 кв. м., 24 кресла.

Всего к ликвидации пожара привлекли 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия и причину возникновения пожара.

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Напомним, недавно в Ширяевском районе Одесской области во время движения произошло загорание пассажирского автобуса "Неоплан". 

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