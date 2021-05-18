Во Львовской области учительница заставила ученика съесть бумагу и угрожала отрезать палец

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Ученики рассказывают, что ранее учительница уже оскорбляла их

Во Львовской области учительница заставила школьника съесть бумажный самолетик и размахивала над ним ножом. Об этом сообщает ТСН.

"Бросили самолетик, я поднял его и положил на парту, учительница подумала, что это я его бросил и заставила меня его съесть. Потом еще увидела, что у меня нет ручки, принесла нож и сказала, что я кровью буду писать, пальца врежу", - рассказал пострадавший школьник Владислав Выборнов.

Родители написали заявление в полицию. Правоохранители уже наведались в школу и говорили с педагогами и родителями пострадавшего. Завтра будут опрашивать и детей

"Если вина учительницы будет доказана, она будет привлечена к административной ответственности. Булинг предусматривает штраф от 850 до 1700 гривен или общественные работы", - говорит офицер общины Роман Таратула.

Сообщается, что учительницу уже отстранили от работы, завтра будет заседать педсовет на котором ее планируют уволить.

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