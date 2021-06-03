На Львовщине разоблачили масштабную фальсификацию результатов ПЦР-тестов

Злоумышленники осуществляли незаконную деятельность с начала пандемии в 2020 году

Во Львовской области блокировали деятельность злоумышленников, которые наладили схему фальсификации результатов ПЦР-тестов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, незаконную деятельность организовали коммерсанты, которые предоставляли услуги по оформлению документов для выезда за границу. Дельцы предлагали клиентам "дополнительную" услугу - готовые ПЦР-тесты с отрицательным результатом.

Известно, что фальсифицированные документы использовали для быстрого и беспрепятственного пересечения границы, а также для уклонения от обязательной 14-дневной самоизоляции после въезда в Украину.

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Как отмечается, противоправная схема начала действовать фактически с началом пандемии в 2020 году. Так дельцы в течение суток подделывали справку, стоимость которой колебалась от 600 до 800 грн, в зависимости от уровня качества фальшивки (справки с QR-кодом и бланками определенных учреждений оценивались дороже). За месяц злоумышленники изготавливали клиентам до 200 подделок.

В ходе шести обысков правоохранители изъяли официальную документацию, сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов, поддельные печати. Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

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Напомним, ранее в столице разоблачили злоумышленников, которые подделывали результаты ПЦР-тестов на COVID-19 и вносили недостоверную информацию в приложение "Дій вдома".