На Львовщине от удара молнии погиб подросток
Подросток был 2007 года
В пятницу вечером на Львовщине от удара молнии погиб подросток 2007 года рождения. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Підберізцівська ТГ).
Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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