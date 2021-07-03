live
Новости » Львов Читати новину українською

На Львовщине от удара молнии погиб подросток

AP

Подросток был 2007 года

В пятницу вечером на Львовщине от удара молнии погиб подросток 2007 года рождения. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Підберізцівська ТГ).

Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новости по теме: Осторожно – молния: Как вести себя во время грозы, чтобы не навредить здоровью и сохранить жизнь

Ранее сообщалось, что на Черкасщине от поражения молнии погибли два человека еще одна женщина – в больнице.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект