На Львовщине от удара молнии погиб подросток

AP

Подросток был 2007 года

В пятницу вечером на Львовщине от удара молнии погиб подросток 2007 года рождения. Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Происшествие случилось в 21:45 в селе Тарасовка Львовского района (Підберізцівська ТГ).

Сообщается, что от удара молнии погиб местный житель 2007 года рождения.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на Черкасщине от поражения молнии погибли два человека еще одна женщина – в больнице.