На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки
Жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад
В воскресенье в Дрогобыче разрушился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обвалился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек. Об этом сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook.
"Сегодня, 18 июля, около 12: 50. в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад", - написал он.
Глава ОГА добавил, что по предварительным данным пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.
Напомним, 28 августа 2019 года в Дрогобыче обрушился один из подъездов жилого дома №101/1 на ул. Михаила Грушевского.
В результате трагедии погибло 8 человек, среди которых один ребенок.