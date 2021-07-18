На Львовщине обрушился подъезд аварийной многоэтажки

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Жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад

В воскресенье в Дрогобыче разрушился второй подъезд аварийного 4-х этажного дома, который частично обвалился еще в 2019 году. Тогда погибли 8 человек. Об этом сообщил председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"Сегодня, 18 июля, около 12: 50. в Дрогобыче произошел обвал второго подъезда аварийного 4-х этажного дома на улице Грушевского. Жильцы дома были отселены после первого обвала еще два года назад", - написал он.

Глава ОГА добавил, что по предварительным данным пострадавших в результате сегодняшних разрушений нет, однако информация еще уточняется.

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Напомним, 28 августа 2019 года в Дрогобыче обрушился один из подъездов жилого дома №101/1 на ул. Михаила Грушевского.

В результате трагедии погибло 8 человек, среди которых один ребенок.