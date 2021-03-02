Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса: Что о них известно
Медики утверждают, что ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским"
Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса, однако ни один из них не является ни "британским", ни "южноафриканским". Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Иванченко-Тимко, сообщает "РБК-Украина".
"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.
При этом Иванченко-Тимко отметила, что ни "южноафриканского", ни "британского" штаммов пока в области не выявили.
Напомним, в конце февраля министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что поступили результаты проверки украинских образцов на наличие новых штаммов коронавируса, которую делала лаборатория в немецкой клинике "Шарите". В частности, проверкой 48 украинских образцов установлено, что в Украине пока не найдены новые штаммы коронавируса.