Во Львовской области обнаружили два штамма коронавируса: Что о них известно

"Мы получили информацию из Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины о том, что на территории Львовской области циркулируют два генотипа коронавируса. Один называется В1, а второй В11", - заявила она.

При этом Иванченко-Тимко отметила, что ни "южноафриканского", ни "британского" штаммов пока в области не выявили.