На "Арене Львов" 29 мая заработает первый в Украине центр вакцинации

Здесь смогут сделать прививку от COVID-19 жители Львовской области, которые зарегистрировались в приложении "Дія"

"Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение "Дія" смогут получить прививку против коронавірусної інфекції в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от COVID-19", - отметил он.

Как отмечается, целью открытия ЦВН является обеспечение устойчивой способности проводить прививку сейчас и в будущем, создавая своевременный доступ к вакцин от COVID-19 для как можно большего количества взрослого населения Украины.

Такие центры будут иметь все надлежащее оборудование потенциальных мест для проведения прививок и соблюдения всех установленных мер для предотвращения распространения COVID-19, в частности, ношение масок, соблюдение физической и социальной дистанции, использование дезинфицирующих средств для рук и тому подобное.

В состав центров будут входить: руководитель ЦВН, врачи, вакцинатор, регистраторы, ответственное лицо зоны медицинского наблюдения, ответственное лицо за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медицинской помощи, а также медицинский персонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

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