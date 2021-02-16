Львовский преподаватель получил выговор за порно в тестах

Национальный университет "Львовская политехника", где разгорелся скандал с преподавателем и новой методикой преподавания Фото из открытых источников

Зербино был почти 2 месяца отстранен от преподавания

Преподаватель Львовской политехники Дмитрий Зербино получил выговор за то, что поощрял студентов первого курса к получению лучшего результата на тестировании эротическими изображениями. Об этом пишет ZAXID.NET.

Сообщается, что Зербіно был почти 2 месяца отстранен от преподавания, а теперь спецкомиссия позволила ему вернуться к работе.

"Ему высказали выговор за использование неапробированных учебных материалов. Также предупреждение получил директор института, заведующий кафедрой и председатель научно-методической комиссии", – рассказала руководитель пресс-службы "Львовской политехники" Наталья Павлишина.

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Напомним, в декабре 2020 года стало известно, что во Львовской политехнике преподаватель поощрял студентов первого курса к получению лучшего результата эротическими изображениями.

Как отмечается, Дмитрий Зербина, что преподает дискретную математику в Институте компьютерных наук и информационных технологий, на экзамен по своему предмету представил билеты, разработаны по новой методике. За каждый правильный ответ первокурсник получал определенную картинку. Все бы ничего, впрочем, студенты массово начали получать фотографии полуобнаженных девушек.