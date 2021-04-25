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Львовская область с завтрашнего дня выходит из красной зоны карантина

Львов Фото из открытых источников

Регион сразу отнесли в желтую зону эпидемической опасности

Львовская область в понедельник, 26 апреля, покинет красную зону карантина. В регионе будут действовать ограничения желтого уровня эпидемической опасности. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00:00 26 апреля 2021 года красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Львовской области, и применить на территории Львовской области ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для желтого уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

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Напомним, с сегодняшнего, 25 апреля, Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС отменила красную зону для Одесской области и перенесла ее сразу в желтую зону.

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