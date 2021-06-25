Львов поплыл после непогоды: Ливень повалил деревья, авто в воде. Фото, видео

Коммунальным службам пришлось выключить ток всего электротранспорта в городе

Во Львове небо внезапно затянуло темными тучами и город накрыл ливень с градом. Местные жители страдают от последствий непогоды. Об этом сообщает " 24 канал ".

Улицы затоплены, автомобили "тонут" в воде, а пешеходам едва удается перейти дорогу. Непогода уже успела наделать немало бед.

Затопило и заведение быстрого питания McDonald's, расположенное на улице Свободы. На кадрах, обнародованных в сети, видно, как работники пытаются вычерпывать воду подносами.

Как сообщает varta1 "улица Лычаковская от центра и до Пасечной стоит мертво". Улица Сахарова затоплена. Трамвайная сеть там оборвана.

В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось выключить ток всего электротранспорта в городе. Движение транспорта парализовано.

Мощный ветер повырывал деревья в городе. Одно из них – на улице Крушельницкой – упало на автомобиль, припаркованный на улице.

Еще одно дерево упало на улицы Чукарина возле здания "Новой почты". Поэтому проезд там заблокирован. Пострадали и новопосаженные деревья в центре города.

Еще один такой инцидент случился на улице Витовского – возле парка культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Дерево там разломилось пополам и упало на припаркованные авто.

С корнями повырывало деревья и на улице Ефремова. Ствол упал на автомобиль Volkswagen. Очевидцы публикуют фотографии последствий непогоды. Оборванные провода электросети.

Местная жительница сняла на видео, как ветер качает огромный тополь в одном из дворов города. Сначала ветер сломал несколько веток, потом дерево не устояло.

Помимо того, что ветер вырывает деревья по всему городу с корнями, он бросает на автомобили большие камни. Есть ли пострадавшие - пока неизвестно.

Напомним, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была такой мощной, что была объявлена эвакуация людей.

Сегодня стало известно, что в Ялте, где несколько дней не утихали ливни, запретили купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромное количество мусора попало в Черное море.