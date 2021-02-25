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В Киеве и области сильный туман, водителям советуют быть осторожными на дорогах

Фото из открытых источников

Такая погода может привести к нарушениям в движении транспорта

В четверг, 25 февраля, в столице и столичном регионе ожидается сильный туман, объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"По информации Укргидрометцентра, ночью и утром 25 февраля туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Кроме этого, спасатели предупредили, что погодные условия могут привести к нарушению движения автотранспорта на отдельных участках дорог, а также призвали водителей и пешеходов быть внимательными и осторожными. 

Напомним, ранее на биостанции Харьковского национального университета имени Каразина в поселке Гайдары бабак Тимка III, которого традиционно будят в первые дни февраля, спрогнозировал дату прихода весны

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