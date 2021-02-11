Из-за повреждения памятника Бандере во Львове задержали двух студентов

Оба задержанных являются уроженцами Хмельницкой области

Задержание подозреваемых в повреждении памятника Бандере Фото: Нацполиция Задержание подозреваемых в повреждении памятника Бандере Фото: Нацполиция

Во Львове правоохранители задержали и вручили подозрения двум студентам из-за повреждения памятника Степану Бандере. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что 5 февраля около полуночи на улице Митрополита Ангеловича неизвестные бросили бутылки с краской в памятник Бандере, после чего злоумышленники скрылись с места происшествия.

Правоохранители установили лиц, причастных к совершению преступления и провили обыски по местам их проживания, во время чего были изъяты вещественные доказательства. В результате следователи сообщили о подозрениях двум уроженцам Хмельницкой области в возрасте 19 и 24 года, которые являются студентами одного из львовских учебных заведений.

Ребят подозревают в совершении уголовного преступления по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от четырех до пяти лет или лишение свободы на срок от четырех до семи лет.

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Ранее сообщалось, что во Львове неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. Тогда правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.