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Из-за непогоды во Львове водителям трамваев пришлось ночевать в кабинах

Задержки в работе электротранспорта во Львове Facebook Остапа Олексива

Смена у водителей длилась более 16 часов

Из-за непогоды, что накануне царила во Львове, была остановлена работа электротранспорта города, а водителям трамваев даже пришлось ночевать в вагонах. Об этом сообщил в Facebook председатель первичной профсоюзной организации КП "Львовэлектротранс" Остап Олексив.

"После вчерашнего ливня трамваи только сегодня (6 часов утра 26.06.2021 г.) возвращаются в депо. "Львовэлектротранс" в течение 15 часов не удосужился обеспечить заезд трамваев в депо. Водители ночевали в вагонах. Таким образом смена длилась более 16 часов. Об условиях лучше не вспоминать", - написал Алексев.

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Он также отметил, что есть вопросы до того, как вагоны, которые утром заезжают в депо будут проходить ежедневный осмотр. 

Кроме этого, председатель профсоюза обратил внимание на то, что неизвестно, соблюдет ли "Львовэлектротранс" требований КЗоТ, в соответствии с которым перерыв между изменениями должен быть вдвое больше, чем изменение. Таким образом водитель, заехавший сегодня со вчерашней смены может выходить на работу только в воскресенье.

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Напомним, накануне Львов накрыл мощный ливень с градом, в результате чего в городе повалило деревья, авто "утонули в воде", а пешеходы едва могли двигаться по улицам. 

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