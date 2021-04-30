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Годовалый сын депутата из Львова стал владельцем квартир, медцентра и паркомест

Григорий Козловский Фото из открытых источников

Козловский является владельцем ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба

Депутат Львовского облсовета Григорий Козловский отметил во владельцах недвижимости, которой пользуется, самого младшего сына Ярему. Ребенку 9 мая исполнится один год. Об этом сообщает издание Наши деньги. Львов со ссылкой на данные Государственного реестра.

В апреле Ярема получил в собственность будущий частный медицинский центр с роддомом, который возводит ООО "Лемберг Медикал Центр". Сейчас строительство оспаривают в суде из-за того, что участок расположен на территории старого еврейского кладбища.

Также журналисты выяснили, что еще раньше, в феврале 2021 года, сын Козловского стал собственником квартиры и двух парковочных мест на Лычаковской возле жилого комплекса Avalon 37, а также двух гостевых домов в Винниках общей площадью почти 300 квадратов.

Тогда же Яреме подарили еще четыре квартиры в комплексе Avalon Time 18 и дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.

Григорий Козловский-известный во Львове бизнесмен. Во Львовский областной совет он баллотировался в общем списке "европейской солидарности" под номером 39, но в пятом округе (Лычаковский, Сиховский и Франковский районы Львова, Винники, Лисиничи, подборке) шел "вторым" на выборы и набрал необходимую квоту голосов для облсовета.

Соучредитель "Львовской табачной фабрики", владелец Grand Hotel, ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба"Рух".

По информации издания ZAXID.NET, Козловский является фигурантом ряда антикоррупционных расследований.

В частности, в 2019 году депутат начал строительство масштабного спортивно-развлекательного комплекса вокруг винниковского озера возле Львова. Это вызвало протесты части местных жителей, они пытались блокировать вырубку леса на месте.

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Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые похитили со счетов львовского предприятия, занимающегося операциями в сфере недвижимости почти 6 млн гривен

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