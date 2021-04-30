Годовалый сын депутата из Львова стал владельцем квартир, медцентра и паркомест

Григорий Козловский Фото из открытых источников

Козловский является владельцем ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба

Депутат Львовского облсовета Григорий Козловский отметил во владельцах недвижимости, которой пользуется, самого младшего сына Ярему. Ребенку 9 мая исполнится один год. Об этом сообщает издание Наши деньги. Львов со ссылкой на данные Государственного реестра.

В апреле Ярема получил в собственность будущий частный медицинский центр с роддомом, который возводит ООО "Лемберг Медикал Центр". Сейчас строительство оспаривают в суде из-за того, что участок расположен на территории старого еврейского кладбища.

Также журналисты выяснили, что еще раньше, в феврале 2021 года, сын Козловского стал собственником квартиры и двух парковочных мест на Лычаковской возле жилого комплекса Avalon 37, а также двух гостевых домов в Винниках общей площадью почти 300 квадратов.

Тогда же Яреме подарили еще четыре квартиры в комплексе Avalon Time 18 и дом в Сходнице с бассейном площадью 249 квадратных метров.

Григорий Козловский-известный во Львове бизнесмен. Во Львовский областной совет он баллотировался в общем списке "европейской солидарности" под номером 39, но в пятом округе (Лычаковский, Сиховский и Франковский районы Львова, Винники, Лисиничи, подборке) шел "вторым" на выборы и набрал необходимую квоту голосов для облсовета.

Соучредитель "Львовской табачной фабрики", владелец Grand Hotel, ряда строительных фирм и ресторанов в центре Львова, а также футбольного клуба"Рух".

По информации издания ZAXID.NET, Козловский является фигурантом ряда антикоррупционных расследований.

В частности, в 2019 году депутат начал строительство масштабного спортивно-развлекательного комплекса вокруг винниковского озера возле Львова. Это вызвало протесты части местных жителей, они пытались блокировать вырубку леса на месте.

Ранее сообщалось, что правоохранители разоблачили группу лиц, которые похитили со счетов львовского предприятия, занимающегося операциями в сфере недвижимости почти 6 млн гривен.