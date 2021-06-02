Гибель ребенка во Львовской области: У классного руководителя случился сердечный приступ

Гибель мальчика во время экскурсии ГСЧС во Львовской области

Для расследования фактов трагедии управление образования создаст комиссию

Классный руководитель школьника, который погиб во время экскурсии во Львовской области, попал в больницу с сердечным приступом. Об этом рассказала начальница управления образования Зоряна Довганик сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

По ее словам, дети поехали на экскурсию вместе с работниками учебного заведения и сопровождающими лицами: 3 учителей и 2 родителей.

Известно, что педагоги и медики "скорой" проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.

Как отмечается, классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.

В эту же больницу попал учитель, который спасал жизнь ребенку, он наглотался воды и получил переохлаждение.

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Напомним, ранее стало известно, что в Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии ученик 6 класса упал в водопад и получил несовместимые с жизнью травмы.