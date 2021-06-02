Гибель ребенка во Львовской области: У классного руководителя случился сердечный приступ
Для расследования фактов трагедии управление образования создаст комиссию
Классный руководитель школьника, который погиб во время экскурсии во Львовской области, попал в больницу с сердечным приступом. Об этом рассказала начальница управления образования Зоряна Довганик сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
По ее словам, дети поехали на экскурсию вместе с работниками учебного заведения и сопровождающими лицами: 3 учителей и 2 родителей.
Известно, что педагоги и медики "скорой" проводили реанимационные мероприятия, но спасти ребенка не удалось.
Как отмечается, классный руководитель, который сопровождал детей, получил сердечный приступ, поэтому находится сейчас в больнице в городе Сколе.
В эту же больницу попал учитель, который спасал жизнь ребенку, он наглотался воды и получил переохлаждение.
Напомним, ранее стало известно, что в Стрыйском районе Львовской области во время экскурсии ученик 6 класса упал в водопад и получил несовместимые с жизнью травмы.