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Без паники: Во Львове 2 июня будут включать сирены

Львов Фото из открытых источников

Каких-либо причин для паники у жителей и гостей города нет

В среду, 2 июня, с 14:50 до 14:55 во Львове будут проверять готовность местной автоматизированной системы централизованного оповещения, поэтому прозвучат учебные сирены. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета

"Это будет учебное оповещение городской территориальной общины по сигналам гражданской защиты с включением мобильных и стационарных комплексов громкоговорящего оборудования, электрических сирен и передачи информации через телевидение и радиовещание. Практических мероприятий отрабатывать не будут", - рассказали в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения.

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Как отмечается, звучание электрических сирен означает сигнал гражданской защиты "Внимание всем". Это предусматривает, что гражданам следует настроить радиоприемники на станцию "UA:Украинское радио" 103,3 МГц или переключить телевизоры на каналы "UA:Львів" и "Первый Западный". 

В это время будет звучать сообщение департамента по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

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Напомним, на выходных в центре массовой вакцинации во Львове сделали прививки от COVID-19 более тысячи человек. 

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