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В Луцке в студенческом общежитии зафиксировали вспышку сальмонеллеза

Фото из открытых источников

Пятеро студентов оказались в больнице

В Луцке в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета произошла вспышка сальмонеллеза. Об этом сообщила пресс-служба Волынского областного лабораторного центра.

Отмечается, что пятеро студентов попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. После бактериологического обследования у них обнаружили сальмонеллу. Сейчас госпитализированные находятся в состоянии средней тяжести.

По результатам эпидемиологического расследования, вспышка болезни имеет бытовой характер. Так, больные употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, еда хранилась в холодильнике.

Известно, что в столовых и других общественных заведениях заболевшие студенты не питались.

Напомним, недавно в одной из школ Кропивницкого произошло массовое отравление детей, в частности, 12 учеников обратились за помощью к медикам, а еще двоих госпитализировали. Пострадавшие питались в школьной столовой.

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Ранее сообщалось, что украинские хоккеисты из команды "Краматорск" отравились накануне игры с ХК " Донбасс". Спортсменам стало плохо после выездных игр, которые проходили в Киеве.

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