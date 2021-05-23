В Луцке остановилось колесо обозрения. Проходит спасательная операция

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На колесе обозрения находятся 12 человек, из них - шестеро детей

В Луцке во время работы остановилось колесо обозрения, на котором застряли люди. Спасатели проводят операцию по спасению. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Инцидент произошел около 16: 00 на территории парка имени Леси Украинки. На колесе обозрения находятся 12 человек, из них - шестеро детей.

Угрозы жизни и здоровью людей нет. Для снятия людей с колеса привлекли 14 спасателей и четыре единицы техники.

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Напомним, на севере Италии в результате обрыва кабины на канатной дороге погибли 9 человек еще двое детей получили ранения.