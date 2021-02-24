В Луцке будет курсировать первый в Украине троллейбус с системой обеззараживания воздуха

Устройства разработали на луцком заводе "Богдан"

В Луцке вскоре будет курсировать троллейбус, салон которого оснащен системой обеззараживания воздуха и поверхностей - бактерицидными облучателями. Об этом сообщает производитель корпорация "Богдан".

Согласно сообщению, в октябре прошлого года луцкий автозавод "Богдан" получил патент №144745 на полезную модель "Способ очищения и обеззараживания поверхностей и воздуха салонов транспортных средств".

Как отмечается, суть этого способа заключается в установлении в транспортных средствах бактерицидных облучателей двух типов. Первым таким троллейбусом стал "Богдан Т70117" для Луцка. В частности, в салоне установлены два бактерицидных облучателя и два бактерицидных облучателя-рециркуляторы.

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По словам производителя, облучатель-рециркулятор бактерицидный - это устройство закрытого типа, которое может использоваться постоянно во время движения троллейбуса, независимо от присутствия или отсутствия пассажиров в салоне. Он является абсолютно безопасным и не требует проветривания помещения салона транспортного средства.

Относительно облучателя бактерицидного, то это устройство открытого типа, которое предназначено для кварцевания салона прямыми ультрафиолетовыми лучами. Использование этого вида обеззараживания возможно лишь при отсутствии людей в салоне, например на конечных остановках. Применение безозоновых ламп не требует дополнительных затрат времени на проветривание салона после кварцевания.

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