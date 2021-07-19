В ДТП на Волыни погибли три человека, среди пострадавших-6 детей

Фото из открытых источников

Среди погибших есть один ребенок

В дорожно-транспортном происшествии на Волыни погибли три и пострадали девять человек. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло 18 июля в 18 час. 07 мин. В С. Печихвосты Луцкого района.

По данным спасателей, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и врезался в дерево, в результате чего погибло 3 человека, из них 1 ребенок (2017 г. р.) и пострадало 9 человек, из них 6 детей (2011-2019 г. р.), которых с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Новости по теме: Украинская телеведущая Соломия Витвицкая попала в ДТП

Ранее сообщалось, что 17 июля на трассе Львов – Тернополь произошло ДТП с участием легковушки и грузового автомобиля. В результате аварии погибли два пассажира, еще один госпитализирован.