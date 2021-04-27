На Волыни прошли масштабные антитеррористические учения

Основное внимание сосредотачивалось на отработке совместных действий подразделений при охране государственной границы

"Гвардейцы Западного территориального управления Национальной гвардии Украины приняли участие в антитеррористических учениях, организованных Службой безопасности Украины. Состоялись они на территории Ратновского района Волынской области. Участие в учениях, кроме нацгвардійців и представителей СБУ, взяли также подразделения Национальной полиции и Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

Во время учений основное внимание сосредотачивалось на отработке совместных действий подразделений при охране государственной границы и защите стратегически важных объектов. Эти мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и спецтехники.

Новости по теме: В Минобороны РФ заявили о начале возвращения войск с учений в Крыму

Ранее сообщалось, что из-за антитеррористических учений в ряде областей Украины возможно введение особого режима, который предусматривает ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, проверку документов и осмотр автомобилей.