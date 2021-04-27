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На Волыни прошли масштабные антитеррористические учения

Основное внимание сосредотачивалось на отработке совместных действий подразделений при охране государственной границы

На Волыни на территории Ратновского района успешно прошли масштабные антитеррористические учения. Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Гвардейцы Западного территориального управления Национальной гвардии Украины приняли участие в антитеррористических учениях, организованных Службой безопасности Украины. Состоялись они на территории Ратновского района Волынской области. Участие в учениях, кроме нацгвардійців и представителей СБУ, взяли также подразделения Национальной полиции и Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

Во время учений основное внимание сосредотачивалось на отработке совместных действий подразделений при охране государственной границы и защите стратегически важных объектов. Эти мероприятия проводились в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием вооружения и спецтехники.

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Ранее сообщалось, что из-за антитеррористических учений в ряде областей Украины возможно введение особого режима, который предусматривает ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, проверку документов и осмотр автомобилей.

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