Звезду фильма "Бриллиантовая рука" Серафиму Холину нашли мертвой

Серафима Холина Скриншот youtube

Актрисе было 97 лет

В Москве на 98 году жизни скончалась актриса Серафима Холина, известная по роли в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сегодня, 12 апреля, Холину нашла мертвой в ее квартире дочь Людмила Голубицкая.

О причине смерти пока не сообщается.

Справка:

Серафима Васильевна Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве.

В 1942-1944 годах работала токарем на Московском заводе имени Ильича.

В 1949 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).

В 1949-1983 - актриса Театра киноактера. Профессионал озвучки и дубляжа - голосом Холиной на отечественных экранах говорили итальянские кинозвезды Софи Лорен (в "Брак по-итальянски", в том числе), Моника Витти и другие. Экранный дебют состоялся в 1950 году в ленте "Кавалер Золотой Звезды".

В "Бриллиантовой руке" в 1968 году Серафима Холина появилась на экране как актриса в последний раз. Ее героине принадлежит известная фраза: "Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... в элегантные шорты".

Напомним, вчера, 11 апреля, звезда популярного американского сериала "Клан Сопрано", Джозеф Сираво, ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он долгое время болел раком.