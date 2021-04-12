Звезду фильма "Бриллиантовая рука" Серафиму Холину нашли мертвой
Актрисе было 97 лет
В Москве на 98 году жизни скончалась актриса Серафима Холина, известная по роли в фильме Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, сегодня, 12 апреля, Холину нашла мертвой в ее квартире дочь Людмила Голубицкая.
О причине смерти пока не сообщается.
Справка:
Серафима Васильевна Холина родилась 29 августа 1923 года в Москве.
В 1942-1944 годах работала токарем на Московском заводе имени Ильича.
В 1949 году окончила Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК).
В 1949-1983 - актриса Театра киноактера. Профессионал озвучки и дубляжа - голосом Холиной на отечественных экранах говорили итальянские кинозвезды Софи Лорен (в "Брак по-итальянски", в том числе), Моника Витти и другие. Экранный дебют состоялся в 1950 году в ленте "Кавалер Золотой Звезды".
В "Бриллиантовой руке" в 1968 году Серафима Холина появилась на экране как актриса в последний раз. Ее героине принадлежит известная фраза: "Легким движением руки брюки превращаются... превращаются брюки... в элегантные шорты".
Напомним, вчера, 11 апреля, звезда популярного американского сериала "Клан Сопрано", Джозеф Сираво, ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он долгое время болел раком.