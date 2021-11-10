Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма
Кроме того, актер не мылся на протяжении съемок фильма "Власть пса"
Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч признался в интервью журналу Esquire, что отравился никотином во время съемок фильма Джейн Кэмпион "Власть пса".
Как известно, в ленте он играет курящего владельца ранчо и для того, чтобы вжиться в образ, артист курил настоящие самокрутки.
"Я отравился никотином трижды. По-настоящему ужасно, когда приходится много курить", - сказал Кембербетч.
Кроме того, актер поделился, что не мылся в течение съемок, чтобы точно соответствовать описанию главного героя.
"Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было трудно. Дело было не только в репетициях", - вспомнил Бенедикт.
Справка:
"Власть пса" - американский фильм режиссера Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.
Бенедикт Камбербэтч играет Фила Бербанка, владельца ранчо в Монтане начала 20 века. Властный и харизматичный фермер запугивает новую жену младшего брата Джорджа (Джесси Племонс) и ее сына-подростка, объявляя им настоящую войну.
Премьера картины состоится на платформе Netflix 1 декабря.
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