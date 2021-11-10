Звезда сериала "Шерлок" Бенедикт Камбербэтч отравился никотином на съемках фильма

Бенедикт Камбербэтч (слева). Кадр из фильма "власть пса" Netflix

Кроме того, актер не мылся на протяжении съемок фильма "Власть пса"

Известный британский актер Бенедикт Камбербэтч признался в интервью журналу Esquire, что отравился никотином во время съемок фильма Джейн Кэмпион "Власть пса".

Как известно, в ленте он играет курящего владельца ранчо и для того, чтобы вжиться в образ, артист курил настоящие самокрутки.

"Я отравился никотином трижды. По-настоящему ужасно, когда приходится много курить", - сказал Кембербетч.

Кроме того, актер поделился, что не мылся в течение съемок, чтобы точно соответствовать описанию главного героя.

"Я хотел, чтобы на мне был этот слой вони. Я хотел, чтобы люди в комнате знали, как я пахну. Хотя это было трудно. Дело было не только в репетициях", - вспомнил Бенедикт.

Справка:

"Власть пса" - американский фильм режиссера Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе 1967 года американского писателя Томаса Сэвиджа.

Бенедикт Камбербэтч играет Фила Бербанка, владельца ранчо в Монтане начала 20 века. Властный и харизматичный фермер запугивает новую жену младшего брата Джорджа (Джесси Племонс) и ее сына-подростка, объявляя им настоящую войну.

Премьера картины состоится на платформе Netflix 1 декабря.

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