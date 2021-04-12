Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом
У пары родился сын, которого назвали Дакота
Звезда фильмов "Один дома", 40-летний Маколей Калкин стал отцом. Актриса Бренда Сонг родила актеру сына. Об этом сообщает Esquire.
Новоиспеченные родители назвали сына Дакота - в честь покойной сестры Маколея Калкина, которая погибла в 2008 году под колесами автомобиля. Ребенок и мать полностью здоровы.
"Мы очень рады", – лаконично прокомментировали актеры пополнения в семье.
Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл ожидают рождения второго ребенка. Королева Великобритании Елизавета II и вся королевская семья рады новости о пополнении.
Кроме того, букмекеры уже делают ставки - как же назовут новую правнучку Её Величества. Главными фаворитами имени для будущего ребенка являются Диана, Елизавета или Грейс.