Звезда "Один дома" Маколей Калкин впервые стал отцом

Маколей Калкин и Бренда Сонг Еsquire

У пары родился сын, которого назвали Дакота

Звезда фильмов "Один дома", 40-летний Маколей Калкин стал отцом. Актриса Бренда Сонг родила актеру сына. Об этом сообщает Esquire.

Согласно сообщению, Маколей Калкин и Бренда Сонг ощутили радость родительства еще на прошлой неделе, однако о пополнении рассказали мужскому журналу лишь 12 апреля. Первенец пары появился на свет 5 апреля в 13:10. Актриса рожала в одной из клиник Лос-Анджелеса.

Новоиспеченные родители назвали сына Дакота - в честь покойной сестры Маколея Калкина, которая погибла в 2008 году под колесами автомобиля. Ребенок и мать полностью здоровы.

"Мы очень рады", – лаконично прокомментировали актеры пополнения в семье.

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